США испытали наземную ракетную систему Harpoon, – Defence Blog

Испытания – это один из этапов более широкого процесса оценки, который ВМС используют для проверки боевой готовности.

Военно-морские силы Соединенных Штатов Америки запустили ракету Harpoon с суши и поразили корабль-мишень в прибрежных водах в ходе двухдневных испытаний в конце июля на морском хребте Пойнт-Мугу, Калифорния.

Как сообщает Defence Blog, Harpoon – это наземная пусковая установка, предназначенная для стрельбы противокорабельными ракетами по морским целям с берега, что дает военным возможность защищать прибрежные районы и стратегические водные пути, не полагаясь исключительно на корабли или самолеты.

"Безупречное проведение этого испытания является прямым свидетельством беспрецедентного опыта и неустанной преданности делу, продемонстрированных всей командой. Несмотря на сложные технические требования и сжатые сроки, слаженные усилия команды и проактивное решение проблем обеспечили выполнение каждого критического параметра", – сказала капитан Сара Эбботт, руководитель программы PMX-201.

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По её словам, это важная веха в миссии по обеспечению жизненно важного, приоритетного оборонного потенциала на местах.

В издании подчеркнули, что исследовательские испытания – это один из этапов более широкого процесса оценки, который ВМС используют для проверки боевой готовности, прежде чем система будет готова к использованию флотом, что включает боевые стрельбы и отслеживание в море.

Harpoon находится на вооружении ВМС США с конца 1970-х годов и на протяжении десятилетий адаптировалась для запуска с кораблей, самолетов и подводных лодок. Система береговой обороны Harpoon – это дополнительный наземный вариант запуска, построенный на основе той же ракеты, а не новое оружие.

Новые технологии и испытания вооружения в США – что известно

Как сообщал УНИАН, стартап Castelion, основанный бывшими сотрудниками SpaceX, впервые продемонстрировал гиперзвуковую ракету Blackbeard.

Главная задача Blackbeard – уничтожать цели, в том числе подвижные и укрепленные, на расстоянии в сотни километров. Ракета будет использовать широкий спектр пусковых платформ. Ранее Castelion объявила о получении контракта от ВМС США на интеграцию Blackbeard в арсенал истребителя F/A-18E/F Super Hornet.

Точные характеристики Blackbeard пока неизвестны, однако ранее Castelion намекала, что ракета сможет поражать цели на расстоянии чуть менее 500 миль (около 800 км).

Концепция отличается от крылатых ракет с прямоточными воздушно-реактивными двигателями, способных двигаться на гиперзвуковых скоростях. К таким относилась знаменитая ракета Boeing X-51, в которой использовался двигатель SJY61, разработанный компанией Pratt & Whitney.

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