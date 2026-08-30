РФ начала возводить масштабную антидроновую защиту вокруг производства дронов в 'Алабуге' (фото)

На снимках, сделанных в начале июля 2026 года, виден завершенный внутренний периметр вокруг основных производственных объектов.

Спутниковые снимки зафиксировали строительство масштабной системы защиты от дронов вокруг российского завода по производству ударных дронов "Герань" в особой экономической зоне "Алабуга". Строительство обнаружил аналитик Спенсер Фарагассо из Института науки и международной безопасности (Good ISIS).

Важно, что снимки высокого разрешения от Vantor и Airbus за июль и август 2026 года показывают появление десятков крупных решетчатых башен вокруг производственных мощностей беспилотников и других зданий, задействованных в обеспечении производства.

Оборонная система состоит из двух поясов башен: внутреннего периметра с более низкими башнями, непосредственно окружающими ключевые производственные объекты, и внешнего периметра с более высокими башнями, охватывающими значительно большую территорию.

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При этом установка башен началась после 18 мая 2026 года. На снимках начала июля 2026 года виден завершённый внутренний периметр вокруг основных производственных объектов.

По мнению аналитиков, конструкция, вероятно, предназначена для установки металлической сетки из тросов, которая должна оградить объекты. Это затруднит поражение производственного комплекса крылатыми ракетами и ударными БПЛА.

Они полагают, что к концу июля в ОЭЗ "Алабуга" также достигли значительного прогресса в строительстве внешнего защитного периметра, состоящего из более крупных башен. Этот внешний периметр охватывает также производственные мощности "Алабуга-Волокно".

Стоит отметить, что "Алабуга-Волокно" входит в состав компании "Химпроминжиниринг", более известной под брендом Umatex Group, - единственного производителя углеродного волокна в России. Именно через "Алабуга-Волокно" поставляются материалы для производства дронов.

Углеродное волокно является ключевым элементом в производстве фюзеляжей для дальнобойных дронов, обеспечивая высокую прочность при чрезвычайно низкой массе.

Недалеко от предприятия также расположен другой ключевой завод - "Татнефть-Алабуга-стекловолокно", который производит стекловолоконные ткани, также применяемые в композитных фюзеляжах "Шахедов".

Кроме того, территория производства защищена мощной системой ПВО. OSINT-аналитики смогли идентифицировать не менее 23 точек ПВО вокруг "Алабуги", что делает её одним из самых защищённых известных объектов российского ВПК.

Производство "Гераней" в РФ

Ранее сообщалось, что в РФ выросло производство реактивных дронов-камикадзе типа "Шахед" - "Герань-4/5", превысив объем производства ударных дронов "Герань-2" с обычным двигателем внутреннего сгорания.

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