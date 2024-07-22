С инициативой вышел министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предлагал созвать неформальную встречу глав МИД стран Европейского Союза в конце августа в Украине - например во Львове, но Венгрия заблокировала эту идею. Об этом пишет WNP.

По словам Сикорского, во время первой части встречи министров иностранных дел ЕС в понедельник в Брюсселе больше всего времени было потрачено на обсуждение того, где должен состояться официальный или неформальный Совет по иностранным делам во время председательства Венгрии в Совете ЕС в этом полугодии.

Ранее неофициально сообщалось, что в рамках бойкота премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его самопровозглашенной "миротворческой миссии" верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель может организовать встречу, запланированную на конец августа, не в Будапеште, а, например, в Брюсселе.

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"Мы еще не имеем решения по этому поводу. Я предложил компромиссное решение, чтобы Совет собирался в Украине. Это было бы знаком нашей солидарности с этой страной", - сообщил Сикорский.

Он подчеркнул, что некоторые страны ЕС считают, что неформальный Совет не должен проводиться в Будапеште, а Боррель должен созвать официальное заседание в Брюсселе. При этом по логистическим соображениям было бы легче организовать встречу на Западе Украины - например во Львове.

"Глава МИД отметил, что его предложение подлежит обсуждению, поскольку решение по этому вопросу требует единодушия. Однако Венгрия это заблокировала", - говорится в сообщении.

Внешняя политика Венгрии - последние новости

Как сообщал УНИАН, недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что покушение на экс-президента США и действующего кандидата на пост главы Белого дома Дональда Трампа связано с его "антивоенными" взглядами.

Лидер венгерского правительства сравнил атаку на Трампа с недавним покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Ранее Орбан заявлял, что продолжит "мирную миссию" в отношении Украины. При этом, по его словам, он продолжит говорить о своих встречах только после того, как они состоятся.

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