По словам спикера парламента, он сделал тест потому, что 5 января у его дочери поднялась температура.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во второй раз заболел COVID-19.

Об этом в четверг, 6 января, он сообщил на своей странице в Facebook.

"Новый год начался с новых хлопот - коронавирус 2.0. Пока самочувствие нормальное. Сделал тест только потому, что у дочери вчера поднялась температура", - написал спикер парламента.

Стефанчук призвал не забывать о масках, дезинфекции рук и дистанции. А тех, кто с ним контактировал последние дни, попросил сделать тест.

"И конечно - вакцинация! Конечно, вакцина не означает, что вы не заболеете. Вакцина означает, что болезнь будет протекать легче, без осложнений. На это и надеюсь. Ведь Сочельник и Рождество никто не отменял", - написал председатель ВРУ.

Как сообщал УНИАН, в прошлый раз о своем инфицировании коронавирусом Руслан Стефанчук сообщил 12 ноября 2020 года. Тогда он отметил, что его не уберегли ни маска, ни перчатки, ни дезинфекция.

Читайте такжеВ Украине разрешили бустерную дозу от COVID-19 всем желающим совершеннолетним4 декабря 2020-го на то время первый заместитель председателя ВР рассказал, что после 23 дней борьбы с COVID-19 получил отрицательный тест, однако еще имеет "определенные побочные последствия".

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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