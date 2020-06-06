В "Слуге народа" рассказали, будут ли подавать кандидатуру женщины на выборы мэра Киева
Народная депутатка от «Слуги народа» Ирина Верещук прокомментировала информацию, собирается ли выступать как кандидат от партии на выборах мэра Киева, о чем ранее писали СМИ.
Об этом она рассказала в эфире Свободы Савика Шустера.
Верещук отметила, что в партии даже поощряют женщин выдвигаться в кандидаты на выборы городских голов.
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«Да, я тоже видела эту информацию. Было бы странно, если бы «Слуга народа» не делегировала бы женщин на должности городских голов областных центров. Я была городским головой городка районного значения, знаю и понимаю, что такое местное самоуправление. И у нас рассказывают в партии, как было бы нужно, чтобы городскими головами становились женщины. Поэтому я думаю, что эта информация действительно имеет место», – сказала она.
На вопрос же, планирует ли лично Верещук баллотироваться в мэры столицы, она ответила, что «вопрос открыт».
«Сейчас у меня такого разговора не было с президентом, но вопрос открыт», – отметила депутат.
Как сообщал УНИАН, городской председатель Киева Виталий Кличко заявил, что не будет выдвигаться в мэры Киева от партии «Европейская солидарность» на местных выборах, которые должны состояться этой осенью.
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