В "Слуге народа" рассказали, будут ли подавать кандидатуру женщины на выборы мэра Киева

Депутат от "СН" Верещук также ответила, предлагали ли ей стать кандидатом в мэры.

Народная депутатка от «Слуги народа» Ирина Верещук прокомментировала информацию, собирается ли выступать как кандидат от партии на выборах мэра Киева, о чем ранее писали СМИ.

Об этом она рассказала в эфире Свободы Савика Шустера.

Верещук отметила, что в партии даже поощряют женщин выдвигаться в кандидаты на выборы городских голов.

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«Да, я тоже видела эту информацию. Было бы странно, если бы «Слуга народа» не делегировала бы женщин на должности городских голов областных центров. Я была городским головой городка районного значения, знаю и понимаю, что такое местное самоуправление. И у нас рассказывают в партии, как было бы нужно, чтобы городскими головами становились женщины. Поэтому я думаю, что эта информация действительно имеет место», – сказала она.

На вопрос же, планирует ли лично Верещук баллотироваться в мэры столицы, она ответила, что «вопрос открыт».

«Сейчас у меня такого разговора не было с президентом, но вопрос открыт», – отметила депутат.

Как сообщал УНИАН, городской председатель Киева Виталий Кличко заявил, что не будет выдвигаться в мэры Киева от партии «Европейская солидарность» на местных выборах, которые должны состояться этой осенью.

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