Кличко ответил на предложение партии Порошенко пойти на выборы мэра под ее флагами

Мэр столицы напомнил, что является лидером политической силы «УДАР», и потому будет выдвигаться от нее повторно.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не будет выдвигаться в мэры столицы от партии «Европейская солидарность» на местных выборах, которые должны состояться этой осенью.

Об этом он сообщил в Facebook.

«Я почитал в СМИ заявление партии «Европейская солидарность» о готовности выдвинуть мою кандидатуру на должность мэра Киева. Хочу поблагодарить за такое предложение. Но отмечу, что я много лет являюсь лидером политической силы «УДАР», которая всегда боролась и отстаивала демократические европейские ценности. И выдвигаться в мэры буду от партии «УДАР Виталия Кличко». А также поведу команду «УДАР» на местных выборах, в частности - в Киевсовет», - подчеркнул Кличко.

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При этом мэр заявил, что ради защиты интересов местного самоуправления, интересов граждан, партия «УДАР» будет готова сотрудничать со всеми демократическими силами, которые будут действовать по правилам и порядочно, а также работать в будущем Киевсовете над изменениями в столице и над изменениями в стране».

Как известно, ранее сегодня, 5 июня, партия «Европейская солидарность» обратилась к Кличко с предложением возглавить список кандидатов в Киевсовет от «ЕС».

Выборы киевского городского головы и депутатов Киевсовета состоялись одновременно с внеочередными выборами президента Украины 25 мая 2014.

Кличко повторно победил на выборах осенью 2015 года. Следующие местные выборы в Киеве должны состояться 25 октября 2020 года.

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