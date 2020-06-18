Продление карантина и что будет с ВНО в Украине – сегодня в "Право на владу"

Во время прямого эфира ведущая ток-шоу Наталья Мосейчук вместе с гостями обсудит резонансные темы последней недели.

Сегодня, 18 июня, в 21.45 зрителей канала «1+1» ждет новый выпуск общественно-политического ток-шоу «Право на владу». Темой программы станет очередное продолжение карантина и ситуация в сфере образования с возможной отменой ВНО.

Правительство продлило карантин до 31 июля, а количество больных коронавирусом в Украине рекордно растет каждый день. Однако, многие все больше пренебрегают безопасностью и даже верят в то, что эпидемии вообще не существует. Почему украинцы потеряли бдительность, отражает ли медицинская статистика реальность, и кто массово распространяет в соцсетях конспирологические фейки о коронавирусе - «Право на владу» традиционно будет искать ответы на все актуальные вопросы о мировой пандемии.

Кроме того, во время прямого эфира ведущая ток-шоу Наталья Мосейчук вместе с гостями обсудит и другие резонансные темы последней недели: что будет с внешним независимым оцениванием в Украине, и смогут ли украинцы улететь в отпуск этим летом.

В программе примут участие: Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, заместитель Министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, народный депутат от фракции партии "Слуга народа", председатель Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, народный депутат от фракции партии "Голос", бывший заместитель министра здравоохранения Украины Ольга Стефанишина, врач-эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин, эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен, владелец сети магазинов медицинского оборудования Алексей Давыденко, городской голова Львова Андрей Садовый, городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив и другие.

Смотрите новый выпуск «Право на владу» уже сегодня в 21.45.

Напомним, что по-прежнему на период карантина все прямые эфиры «Право на владу» проходят без зрителей в зале.

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