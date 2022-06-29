Депутат заявил, что Германия могла бы предоставить Украине "большое количество БМП Marder, а также артиллерию и танки Leopard".

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины оппозиционный депутат в Германии обвинил правительство канцлера Олафа Шольца в том, что оно хочет навязать Украине мир на условиях страны-оккупанта.

Об этом заявил Родерих Кизеветтер (ХДС), сообщает Passauer Neue Presse.

"Можно было предвидеть, что Украина перейдет к обороне, потому что оружие было обещано всего несколько недель назад, но так и не было доставлено", – сказал он.

Кизеветтер заявил, что Германия могла бы предоставить Украине "большое количество БМП Marder, а также артиллерию и танки Leopard".

"Германия очень и очень многое усложнила Украине. Очевидно, они хотят навязать мир, уморив Украину голодом, поставляя лишь небольшое количество важного оружия… Если сейчас НАТО не окажет Украине массированную поддержку, мы примем российскую силовую политику", – подчеркнул депутат бундестага.

В мае Кизеветтер побывал в Украине, после чего заявил, что был участником миссий на Балканах и в Афганистане, но "ни разу не был свидетелем столь массового уничтожения военными гражданских", "всегда считал Россию культурной нацией", а теперь "глубоко потрясен чудовищными последствиями применения российского оружия" и "просто в ужасе от военных преступлений".

Война в Украине и позиция Шольца:

19 июня 2022 года Шольц заговорил об упрощении процесса вступления в ЕС.

Шольц также заявил, что отношения с Россией уже не могут вернуться к уровню, который существовал до полномасштабного российского вторжения в Украину.

Лидеры стран Группы семи по итогам саммита в Германии объявили, что готовы оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку столько, сколько будет нужно.

28 июня 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что пока видит мало шансов на прекращение войны в Украине дипломатическим путем.

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