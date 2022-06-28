Он добавил, что "в какой-то момент" будет договоренность между президентами России и Украины – но "сейчас это не так".

Канцлер Германии Олаф Шольц пока видит мало шансов на прекращение войны в Украине дипломатическим путем.

Об этом он заявил после саммита G7, пишет Bild.

"К сожалению, можно заметить, что Россия продолжает войну с неизменной жестокостью. Поэтому мы не в ситуации, когда можно предсказать конец", - сказал Шольц.

Он добавил, что "в какой-то момент" будет договоренность между президентами России и Украины – но "сейчас это не так".

"Сейчас речь идет больше о том, чтобы поддерживать давление на Россию, чтобы вообще сделать конец войны возможным и Россия осознала, что не может диктовать условия мир. "Поэтому будет только один выход, если Путин признает, что его план не удастся – и именно об этом сейчас идет речь", — сказал Шольц.

Ранее Шольц заявил, что отношения с Россией уже не могут вернуться к уровню, который существовал до полномасштабного российского вторжения в Украину.

Лидеры стран Группы семи по итогам саммита в Германии объявили, что готовы оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку столько, сколько будет нужно.

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