Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Европейский союз должен облегчить вступление новых членов.
Об этом он заявил в интервью Deutsche Presse-Agentur GmbH (dpa).
Не только странам-кандидатам, но и самому Евросоюзу пора готовиться к расширению клуба, считает он.
"Для этого необходимо модернизировать свои структуры и процессы принятия решений. Невозможно решить все, что принято единогласно сегодня, единогласно в будущем", - говорит Шольц.
В ЕС уже давно ведутся дискуссии об ослаблении правила, согласно которому вопросы статуса кандидата должны быть согласованы всеми 27 странами-членами единогласно. Но любые реформы процесса могут быть реализованы только при наличии единодушной поддержки таких изменений.
Канцлер надеется представить свои предложения на саммите ЕС, намеченном на четверг и пятницу (23-24 июня).
Как сообщал УНИАН, на встрече главы 27 стран-членов рассмотрят заявки Грузии, Молдовы и Украины о членстве в ЕС.
Ранее Европейская комиссия рекомендовала дать Молдове и Украине статус официальных кандидатов на членство.
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