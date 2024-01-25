Известно, что 29 января в Ужгороде должны встретиться министры иностранных дел Венгрии и Украины.

Украинское правительство работает над организацией визита в страну премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом на брифинге сообщила вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина.

"Радио Свобода" отмечает, что чиновница не уточнила, приедет ли венгерский премьер в Киев, или президент Зеленский – в Будапешт, но отметила, что для нее "принципиально увидеть" Орбана в Киеве.

В то же время Reuters сообщает, что Стефанишина подтвердила агентству, что речь идет именно о подготовке визита Орбана в Украину. Отмечается, что это станет первым с начала полномасштабного вторжения России визитом "фигуры, которая считается самой благосклонной Москве из всех лидеров стран НАТО".

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Известно, что в понедельник, 29 января, в Ужгороде должны встретиться министры иностранных дел Венгрии и Украины. Глава администрации президента Владимира Зеленского заявил, что на встрече может обсуждаться визит Орбана.

Позиция Орбана по Украине: последние новости

Премьер-министр Венгрии является одним из немногих европейских политиков, который занимает откровенно пророссийскую позицию на фоне российского вторжения в Украину. Он встречался с Путиным, а представители венгерского правительства ездили в РФ и Беларусь.

Кроме того, Орбан блокирует выделение помощи Украине. В частности, Венгрия наложила вето на решение ЕС выделить Киеву помощь на 50 млрд евро. В СМИ пишут, что Еврокомия обсуждает возможные уступки некоторым требованиям Венгрии, чтобы обеспечить одобрение этого пакета поддержки.

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