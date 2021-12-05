В ноябре министр обороны Украины Алексей Резников заявлял о планах дополнительно приобрести беспилотники Bayraktar.

Поставки Турцией ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar в Украине не связаны с напряженностью между Москвой и Киевом.

Об этом глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил в интервью газете Milliyet.

"Мы продали Украине партию БПЛА. Нет такого, что сейчас мы продаем (БПЛА), когда есть напряженность с Россией. Были договоренности по партии, о которой говорили с самого начала. У Украины были определенные производственные и инвестиционные проекты... Это не связано с последними событиями. Не должно складываться мнение, что Турция отправляет Украине БПЛА из-за напряженности (с Россией)", - сказал Демир.

Как сообщал УНИАН, в 2019 году Киев для нужд Вооруженных сил закупил и провел испытания турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2.

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Данный БПЛА может находиться в воздухе в течение 24 часов с максимальной скоростью 110 км/ч.

Планируется, что возле Василькова Киевской области будет построен центр по обслуживанию и модернизации беспилотников Bayraktar TB2. Это предусмотрено меморандумом о сотрудничестве между Минобороны Украины и компанией Bayraktar Savunma, подписанным в сентябре 2021 года.

Кроме того, в ноябре министр обороны Украины Алексей Резников заявил о планах в следующем году дополнительно приобрести беспилотники Bayraktar.

Применение беспилотников ВСУ

26 октября на Донбассе один украинский воин погиб, еще один был ранен. Украинские военные впервые вынуждены были применить беспилотник Bayraktar против артиллерии российских наемников.

Позже Берлин раскритиковал применение ВСУ боевого дрона. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба удивился такой реакции.

Министр обороны Алексей Резников разъяснил использование украинскими военными боевого дрона Bayraktar по артиллерии российско-оккупационных войск на Донбассе. Он отметил, что в "Минских соглашениях" говорится о запрете применения на Донбассе иностранных БПЛА, точнее – запрете для россиян. И подчеркнул, что Украина воспользовалась статьей ООН о самозащите.

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Автор: Светлана Закелова