Работы над созданием центра уже начались, сообщил глава украинского Минобороны.

Министр обороны Украины Андрей Таран заявляет, что земля, на которой построят центр по обслуживанию и модернизации турецких беспилотников Bayraktar, останется в собственности Украины.

Физическое строительство объекта может начаться в следующем месяце, как передает корреспондент УНИАН, об этом Таран сказал журналистам во время открытия специализированной выставки "Цифровое будущее армии".

"Планируется построить за счет компании Bayraktar у нас в Украине сервисный центр для обслуживания Bayraktar, для обучения, для их ремонта", – заявил Таран.

Он отметил, что уже начались соответствующие работы.

Читайте такжеСтала известна позиция Кремля насчет создания под Киевом центра для улучшения турецких дронов"Пока что у нас происходят бюрократические процедуры по оформлению земли, на которой будет строиться этот сервисный центр. Землю мы не передаем Bayraktar, земля остается в нашей украинской собственности, принадлежит к землям обороны, а сервисный центр строится за средства Bayraktar", – отметил министр.

Чиновник надеется, что физическое строительство начнется в ближайшее время. "Может даже в следующем месяце", – сказал Таран.

Ранее стало известно, что возле Василькова Киевской области будет построен центр по обслуживанию и модернизации турецких беспилотников Bayraktar.

29 сентября в присутствии главы государства Владимира Зеленского был подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством обороны Украины и компанией Bayraktar Savunma по строительству и обустройству совместного учебно-испытательного центра для обслуживания, текущего ремонта, модернизации БПЛА, а также проведения обучения персонала, связанного с эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.

Автор: Виталий Саенко