Кулеба предупредил, что не должно быть никаких договоренностей за спиной Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил "красные линии" для посредничества президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана между Украиной и Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинга для иностранных СМИ.

Глава МИД заявил, что Украина и Турция имеют отличные отношения, а президенты обеих стран - высокий уровень доверия.

"Украина остается преданной работе "нормандского формата", однако, мы никогда не отрицали любые предложения или инициативы добрых услуг, которые предлагались другими партнерами и друзьями. И мы будем приветствовать любые усилия, которые могут помочь нам прекратить эту войну, вернуть украинские территории, которые сейчас под российским контролем. Мы готовы сотрудничать с такими партнерами и координировать усилия", - подчеркнул Кулеба.

Читайте такжеКулеба рассказал о худшем сценарии в случае вторжения России"Единственное правило, которое мы имеем в Украине, заключается в следующем: не должно быть никаких соглашений по Украине, которые делаются или заключаются без Украины. Это "красная линия". Все остальное приветствуется, мы готовы говорить и обсуждать любые инициативы, направленные на прекращение конфликта ", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщал УНИАН, президент Турции официально предложил свою кандидатуру в качестве посредника между Украиной и Российской Федерацией в переговорах по Донбассу. Такое заявление Эрдоган сделал во время интервью турецкому изданию NTV, отвечая на вопрос по поводу обеспокоенности многих стран из-за скопления российских войск на границе с Украиной.

На предложение Эрдогана уже отреагировали в Офисе президента Украины.

Автор: Виталий Саенко