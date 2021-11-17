Лидеры двух государств отметили настроенность на завершение в ближайшее время подготовки соглашения о зоне свободной торговли.

Президент Владимир Зеленский предложил президенту Турецкой Республики Реджепу Таипу Эрдогану присоединиться к кругу заказчиков транспортного самолета Ан-178.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом в частности шла речь во время телефонного разговора глав государств.

Президенты обсудили вопросы сотрудничества в оборонной сфере. Была отмечена реализация ряда важных проектов в области самолетостроения и развития ВМС, а также имеющиеся перспективы для углубления такого взаимодействия.

Президент Украины, в частности, сообщил Эрдогану о начале серийного производства транспортного самолета Ан-178.

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"Приглашаю Турцию присоединиться к кругу его заказчиков", – отметил Зеленский.

Также президенты отметили настроенность на завершение в ближайшее время подготовки соглашения о зоне свободной торговли.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия в энергетической сфере, среди прочего, пути диверсификации поставок энергоресурсов.

Президенты договорились провести юбилейное, 10-е заседание Стратегического совета высокого уровня в феврале 2022 года в Киеве. Было отмечено, что этому важному мероприятию должна предшествовать основательная подготовка, в частности, проведение в декабре текущего года второго заседания "Квадриги" на уровне министров иностранных дел и обороны.

Кроме того, Зеленский и Эрдоган обменялись мнениями по ситуации в регионе, а также относительно соответствующих инициатив по усилению безопасности в регионе Черного моря.

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Автор: Екатерина Гирнык