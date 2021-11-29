Президент Турции также подчеркнул важность миролюбивого подхода в отношении крымских татар.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально предложил свою кандидатуру в качестве посредника между Украиной и Российской Федерацией в переговорах по Донбассу.

Такое заявление президент Турции сделал во время интервью турецкому изданию NTV, отвечая на вопрос по поводу обеспокоенности многих стран из-за скопления российских войск на границе с Украиной.

Читайте такжеКулеба: Украина и Турция могут подписать соглашение о ЗСТ в феврале 2022 года"Мы за миролюбие в регионе, особенно за подход в отношении крымских татар", - отметил Эрдоган.

Президент Турции выразил надежду, что Донбасс "не станет регионом, в котором господствует война", и хотел бы чтобы в регионе царил мир.

"Мы хотим, чтобы отношение к этому вопросу развивалось в положительном направлении. По этому поводу будет посредничество, мы обсудим этот вопрос с ними, мы хотели бы участвовать в решении этого вопроса, развивая эти переговоры как с Украиной, так и с Путиным", - отметил Эрдоган.

Напомним, ранее журналисты издания The Washington Post, ссылаясь на анонимные источники, сообщили, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Financial Times также написали о том, что западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Позже эту информацию подтвердил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его данным, Россия сосредоточила у границ Украины более 90 тысяч своих военнослужащих и готовится к нападению в конце января или начале февраля.

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Автор: Екатерина Малюга