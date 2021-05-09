Дипломаты обеспокоены сообщениями о повреждениях в результате обстрелов водных систем и больниц на востоке Украины.

Посольство США отреагировало на обстрелы боевиками объектов гражданской инфраструктуры на востоке Украины, в частности, больниц и систем водоснабжения.

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"Обеспокоены сообщениями о повреждении чрезвычайно важной гражданской инфраструктуры на востоке Украины, а особенно водных систем и больниц. Мы требуем прекращения российской агрессии в Украине, которая угрожает гражданскому населению, жизненно необходимым системам и инфраструктуре", - сообщает посольство на своей странице в Twitter.

Что предшествовало

4 мая российско-оккупационные войска обстреляли Марьинскую центральную районную больницу в городе Красногоровка.

В учреждении на лечении находятся 45 человек, больных COVID-19 и пневмонией.

В результате обстрела никто не пострадал. Однако стало известно, что после обстрела умер один из тяжелобольных пациентов.

Ранее, 6 апреля в результате обстрела боевиков обесточило насосную станцию Южнодонбасского водопровода, расположенную в "серой зоне" между селами Васильевка и Крутая Балка. Без водоснабжения остались жители более 50 населенных пунктов.

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Автор: Катерина Комолова