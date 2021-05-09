Американские дипломаты требуют прекратить российскую агрессию в Украине / фото Национальной полиции

Посольство США отреагировало на обстрелы боевиками объектов гражданской инфраструктуры на востоке Украины, в частности, больниц и систем водоснабжения.

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"Обеспокоены сообщениями о повреждении чрезвычайно важной гражданской инфраструктуры на востоке Украины, а особенно водных систем и больниц. Мы требуем прекращения российской агрессии в Украине, которая угрожает гражданскому населению, жизненно необходимым системам и инфраструктуре", - сообщает посольство на своей странице в Twitter.

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Автор: Катерина Комолова