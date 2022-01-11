В частности, дезинформация РФ может касаться обязательств, на которые США никогда не соглашались.

В Белом доме предостерегают от возможного распространения дезинформации со стороны Российской Федерации о результатах встречи в Женеве, где 10 января состоялся диалог по стратегической стабильности.

Как гласит стенограмма на сайте Белого дома об этом пресс-секретарь Джейн Псаки сказала на брифинге в Вашингтоне.

"Мы готовим себя к перспективе и вероятности - я должна сказать, никто должен удивляться, если Россия будет распространять дезинформацию об обязательствах, которые мы не принимали. Или если она пойдет еще дальше и что-то спровоцирует как повод для дальнейшей дестабилизационной деятельности. И поэтому мы продолжим настойчиво призывать всех не вестись на любые попытки проталкивания дезинформации", - заявила Псаки.

Пресс-секретарь добавила, что для президента США Джо Байдена наиболее важным является донесение позиции о том, что переговоры о Европе не могут происходить без Европы, или переговоры об Украине не могут происходить без Украины.

Читайте также"Будет значительная цена и последствия": в США заявили о жесткой позиции поддержки УкраиныВ то же время в посольстве РФ в США в социальной сети Facebook возразили, что будут распространять дезинформацию.

"Мы решительно отвергаем такие инсинуации. Российские официальные заявления полностью соответствуют реальности", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 10 января в Женеве представители США и РФ провели диалог по стратегической стабильности. Дипломаты обеих стран беседовали более семи часов. Российскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, а американскую - заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

После встречи Рябков заявил, что Россия не намерена нападать на Украину, но подчеркнул требование РФ получить правовые гарантии нерасширения НАТО и призвал Альянс отказаться от "освоения территории" новых членов.

В то же время, заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Венди Шерман заявила о жесткой позиции поддержки Украины после переговоров с Российской Федерацией в Женеве. Отдельно, США не согласились с предложениями РФ о неприятии Украины к НАТО.

"Мы были тверды в несогласии с предложениями безопасности, которые просто невыполнимы для Соединенных Штатов. Мы не позволим кому-либо силой закрыть политику НАТО "открытых дверей", которая всегда была центральной для Альянса НАТО. Мы не откажемся от двустороннего сотрудничества с суверенными государствами, желающими работать с Соединенными Штатами. И мы не будем принимать решение об Украине без Украины, о Европе без Европы, или о НАТО без НАТО. Как мы говорим нашим союзникам и партнерам: ничего о вас без вас", - отметила Шерман.

Она заявила, что Россия разжигает войну на Донбассе и последние действия РФ со стягиванием войск к границам Украины вызывают возобновление кризиса не только для Украины, но для всей Европы.

В то же время, по словам Шерман, она еще не знает, собирается ли Россия уменьшать напряжение на границе с Украиной, где стянуто огромное количество российских войск.

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