В МИД России прокомментировали курс Украины в НАТО.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявляет, что вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе для Москвы такой же важный, как и для Киева.

Об этом он заявил в интервью для российского журнала "Международная жизнь".

"Вопрос о перспективе вступления Украины в НАТО имеет для нас по меньшей мере такое же важное - если не большее - значение, чем для самой Украины", - сказал он.

Замминистра отметил, что Украина, Россия и НАТО уже подошли к той черте, за которой "начинают играть совсем другие факторы".

"Люди, которые утверждают, что Россию, пардон, надо поставить в угол, как провинившегося двоечника в классе, недооценивают того, что может произойти в дальнейшем. Они утратили чувство реальности и здравого смысла. Надеюсь, они не потеряли чувство самосохранения при этом", - добавил Рябков.

Заявления РФ о членстве Украины в НАТО

Как сообщал УНИАН, 1 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет получить от Запада гарантии невступления Украины в НАТО.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что Джо Байден во время переговоров с Путиным, которые состоялись 7 декабря, отказался идти на уступки в вопросе перспектив вступления Украины в НАТО.

16 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не пойдет на уступки России в вопросе приближения Украины к членству в Альянсе. По его словам, Украина имеет право на защиту и вместе с НАТО будет определять вопрос членства в Альянсе.

17 декабря РФ предложила НАТО отказаться от принятия Украины и "от ведения любой военной деятельности" на ее территории. Также Россия предложила США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

23 декабря Столтенберг заявил, что Альянс никогда не обещал не принимать новых членов с востока Европы.

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что в начале 2022 года представители РФ и США обсудят в Женеве вопросы безопасности в Европе.