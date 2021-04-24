Президент Владимир Зеленский сменил глав управлений Службы безопасности Украины в Киеве, Киевской и Ивано-Франковской областях. В частности, он назначил главу СБУ Ивано-Франковщины начальником Главного управления службы в городе Киеве и Киевской области.
Указы об этом в субботу, 24 апреля, опубликованы на сайте главы государства.
Читайте такжеСБУ проведет антитеррористические учения в большинстве регионов УкраиныУказом №170/2021 Зеленский уволил Олега Головаша с должности начальника Главного управления СБУ в городе Киеве и Киевской области. Указом №171/2021 - Сергея Заяца - с должности начальника Управления СБУ на Ивано-Франковщине.
В то же время указом №172/2021 президент назначил Заяца на должность начальника Главного управления Службы безопасности в Киеве и Киевской области.
Возглавлять управление СБУ в Ивано-Франковской области согласно указу №173/2021 теперь будет Виктор Назарук.
Выборы в 87-м округе: что известно
- 17 ноября 2020 года Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Зиновия Андреевича. Новые выборы в 87-м округе на Ивано-Франковщине провели 28 марта. Подсчет голосов происходил со скандалами и судебными исками.
- 31 марта в Центризбиркоме заявили, что деятельность окружной избирательной комиссии заблокирована из-за отсутствия кворума. ЦИК 30 и 31 марта заменяла некоторых членов ОИК.
- Впоследствии на двух участках округа выборы признали недействительными.
- В Надворной при пересчете голосов недосчитались сотни бюллетеней в пользу кандидата от "За Майбутне" Александра Шевченко.
- 4 апреля в одномандатном избирательном округе №87 завершили подсчет голосов. Победителем с минимальным отрывом признали кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка.
- При этом, как отмечал движение "Честно", результаты выборов на пяти участках отменили. Кроме того, исчезли около 500 бюллетеней. Согласно информации в протоколах от УИК, это были голоса за Шевченко.
- Гражданская сеть "ОПОРА" заявляла о несоблюдении в одномандатном избирательном округе №87 права избирателей на законное и честное установление итогов их волеизъявления.
- 12 апреля Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным итоговый протокол ОИК по результатам голосования на довыборах в Верховную Раду на 87-м избирательном округе.
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