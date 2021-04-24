Президент назначил главу СБУ Ивано-Франковщины начальником Главного управления в Киеве и Киевской области.

Президент Владимир Зеленский сменил глав управлений Службы безопасности Украины в Киеве, Киевской и Ивано-Франковской областях. В частности, он назначил главу СБУ Ивано-Франковщины начальником Главного управления службы в городе Киеве и Киевской области.

Указы об этом в субботу, 24 апреля, опубликованы на сайте главы государства.

Читайте такжеСБУ проведет антитеррористические учения в большинстве регионов УкраиныУказом №170/2021 Зеленский уволил Олега Головаша с должности начальника Главного управления СБУ в городе Киеве и Киевской области. Указом №171/2021 - Сергея Заяца - с должности начальника Управления СБУ на Ивано-Франковщине.

В то же время указом №172/2021 президент назначил Заяца на должность начальника Главного управления Службы безопасности в Киеве и Киевской области.

Возглавлять управление СБУ в Ивано-Франковской области согласно указу №173/2021 теперь будет Виктор Назарук.

Выборы в 87-м округе: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова