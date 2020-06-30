Дело Семочко: Порошенко не пришел на допрос в ГБР (видео)

Порошенко вызвали на допрос в качестве подозреваемого по делу о назначении Семочко на должность первого заместителя председателя Службы внешней разведки.

Экс-президент Украины, народный депутат Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований.

Как передает корреспондент УНИАН, Порошенко вызвали на допрос в ГБР на 10:00 в качестве подозреваемого по делу о назначении Сергея Семочко на должность первого заместителя председателя Службы внешней разведки.

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Как сообщал УНИАН, 24 июня на сайте ГБР была опубликована скан-копия повестки о вызове Порошенко на допрос в качестве подозреваемого в Государственное бюро расследований.

"Согласно статьям 133, 135-139, 224 Уголовного процессуального кодекса подозреваемый Порошенко вызывается на 10:00 30 июня в Государственное бюро расследования для допроса в качестве подозреваемого, проведения одновременного допроса и других процессуальных действий в уголовном производстве", - говорилось в повестке.

В пресс-службе ГБР уточнили, что Порошенко вызывают на допрос по делу о назначении Семочко на должность первого заместителя председателя Службы внешней разведки.

Порошенко подозревается в предоставлении заведомо незаконного приказа, который побудил тогдашнего председателя Службы внешней разведки Егора Божко к превышению служебных полномочий.

Адвокат Порошенко Игорь Головань написал в Facebook: "Отвечаю на вопрос журналистов о том, намерен ли Петр Порошенко приходить на допрос в ГБР 30 июня. Пятый президент Украины вызовов на допрос в предусмотренном законом порядке не получал. "Видосики", объявления на сайтах и заборах мы не воспринимали и воспринимать не будем. Поэтому 30 июня допроса не будет. Допрос состоится 1 июля 2020 года".

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