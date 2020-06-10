"Действовал согласно Конституции": Порошенко отреагировал на подозрение в деле Семочко

По версии прокуроров, экс-президент в 2018 году склонил главу внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий.

Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко считает попытки вручить ему подозрение правоохранителями «незаконными действиями».

Об этом он рассказал под зданием ГБР.

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При этом Порошенко прокомментировал дело о назначении им заместителя главы Службы внешней разведки.

«Я действовал в полном соответствии с Конституцией Украины», – утверждает политик.

Он добавил, что «попытка предъявить подозрение президенту, действующему народному депутату должен делать исключительно генеральный прокурор».

Напомним, в Государственном бюро расследований утверждают, что вручили пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко подозрение по делу в отношении бывшего заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко, у самого же Порошенко это отрицают. В декабре 2019 года в ГБР сообщали, что готовят проект подозрения относительно незаконного назначения Сергея Семочко в Службу внешней разведки.

Справка УНИАН. Сергей Семочко занимал должность первого заместителя председателя Службы внешней разведки с 31 июля 2018 года по 12 апреля 2019 года. По данным журналистского расследования, Семочко владеет недвижимостью стоимостью более 200 млн грн, а у членов его семьи - российское гражданство и бизнес в Крыму. Кроме того, согласно данным расследования, во время работы Семочко в контрразведке от фармацевтических компаний требовали взятки. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

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