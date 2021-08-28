Журналисты узнали, сколько зарабатывают в парламенте партийные лидеры.

Нардеп и пятый президент Украины Петр Порошенко и один из лидеров пророссийской партии ОПЗЖ, кум Путина Виктор Медведчук заработали больше всего денег среди своих коллег за время работы Рады текущего созыва.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на информацию, предоставленную аппаратом парламента.

Так, с 29 августа 2019 года по 31 июля 2021-го Порошенко, который представляет "Европейскую солидарность", получил 1 039 744 гривень. В свою очередь Медведчук заработал за этот период 1 031 659 гривень. Далее в списке идет Юлия Тимошенко ("Батькивщина") - 956 723 гривень. Соратник Медведчука по ОПЗЖ Юрий Бойко заработал 899 112 гривень, а глава "слуг народа" в парламенте Давид Арахамия получил 897 049 гривень.

Меньше всего среди лидеров партий получила Кира Рудик с "голоса" - 864 040 гривень.

Читайте такжеВедущий канала Порошенко в прямом эфире обматерил Путина (видео)Таким образом, Порошенко удалось заработать на 142 тысячи гривень больше, чем формальный руководитель монобольшинства.

Как известно, Медведчук сейчас находится под круглосуточным домашним арестом. 12 мая ему вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса – государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.

Как сообщал УНИАН, на днях в офисе генерального прокурора заявили, что Порошенко не появляется на допросы по делу об Иловайске. Пятого президента Украины как бывшего Верховного главнокомандующего несколько раз вызывали дать показания в рамках большого расследования относительно вооруженной агрессии России против Украины.

Автор: Иван Бойко