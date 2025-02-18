Порошенко дважды солгал, оправдывая своих лондонских сыновей-уклонистов, - военный

Военный Алексей "Сталкер" заявил о том, что лидер фракции "Евросолидарность" Петр Порошенко сообщил журналистам неправду, пытаясь оправдать своих сыновей призывного возраста, которые, по мнению военного, уклоняются от службы в ВСУ. Соответствующий текст появился на социальных страницах защитника.

Так, по словам "Сталкера", Петр Порошенко был вынужден публично оправдываться за своих сыновей, "которые сбежали от войны за границу". При этом, только за 5 минут интервью политик дважды предоставил ложную информацию на эту тему. Первой ложью, уверен боец ВСУ, было заявление Порошенко о том, что его сын Алексей не нарушал закон и не является уклонистом.

"По словам отца, Порошенко-младший просто "работает в крупной международной корпорации, учится и полностью подпадает под требования закона". При этом, гетман никак не прокомментировал тот факт, что Алексея недавно оштрафовали за уклонение от мобилизации. Промолчал Петр и об аресте всех активов сына за уклонение от службы в ВСУ. А на сына, кстати переписаны около 1,2 миллиарда долларов активов отца. Команда Порошенко фактически признала, что сын - уклонист, потому что не пошла в суд оспаривать штраф, а официально оплатила его", - отмечает "Сталкер".

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Второй ложью, по мнению Алексея "Сталкера", являются слова Порошенко о том, что его сын до полномасштабного вторжения якобы защищал страну на Донбассе.

"Еще раньше его отец говорил, что Алексей служил именно под Иловайском. Тогда журналисты развенчали эту ложь, сказав, что его сына там никогда не было. Сын служил летом 2014 года на тыловой должности, исключительно с целью получения политических и репутационных баллов для себя и отца, ведь Алексей прошел в ВР на выборах осенью 2014 года. Интересно, что другой сын Порошенко - Михаил, которому скоро исполнится 25 лет, также не спешит возвращаться в Украину. Это тот самый сын, который засветился в футболке "Russia" на зарубежной вечеринке, кричал во весь голос "русские в Лондоне", и признался, что не говорит на украинском языке", - отмечает "Сталкер".

Украинский военный также отмечает, что справедливым является вопрос, имеют ли право заниматься политикой те люди, чьи взрослые дети во время войны спрятались за границей.

"Все дети Порошенко живут и работают не в Украине. Его семья не видит своего будущего здесь. Здесь они только зарабатывают деньги. Что этот олигарх здесь забыл?", - резюмирует "Сталкер".

Как сообщалось, у народного депутата Порошенко были вынуждены признать его военнообязанного сына Алексея уклонистом, фактически подтвердив нарушение им закона о мобилизации. Сделано это было ради снятия ареста имущества Порошенко-младшего за игнорирование им повесток.

Ранее Порошенко требовал учесть интересы России, выступая за размещение ЧФ РФ в Крыму.