Доказательств по делу Порошенко достаточно для сообщения о подозрении - Венедиктова

Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 10 лет лишения свободы.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что по делу экс-президента Петра Порошенко собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении в совершении тяжкого преступления.

Об этом она сказала в видеообращении, опубликованном Офисом генерального прокурора.

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«Сегодняшнее дело - это дело, по которому собрано достаточно доказательств для сообщения лицу о подозрении в совершении тяжкого преступления. Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 10 лет лишения свободы», - отметила Венедиктова.

«К сожалению, многочисленные недостатки и противоречия КПК предоставляют возможность неприкосновенным и дальше оставаться таковыми. Обратите внимание, как по действующему Уголовному процессуальному кодексу можно до бесконечности затягивать дело», - продолжила генпрокурор.

Венедиктова обратила внимание, что каждый подозреваемый может иметь одновременно до 5 защитников.

«Каждый из защитников может знакомиться с материалами расследования в удобное для них время. В случае изменения защитника, у него появляются основания знакомиться с материалами сначала. В случае неприбытия любого из защитников у подозреваемого есть возможность отказаться от участия в следственных действиях. Каждый защитник, например, имеет возможность ходатайствовать об отводе судьи и даже идентичное ходатайство, но другого защитника, должно быть рассмотрено. А для этого основной судебный процесс останавливается, ходатайство передается в систему автоматизированного распределения дел в суде, и уже новый судья рассматривает такое ходатайство», - пояснила генпрокурор.

Что касается того, что суд собрался ночью и вынес решение о продлении сроков досудебного расследования, Венедиктова отметила, что судебное заседание было назначено еще на позавчера, однако сторона защиты не явилась.

«Вчера в 14:00 заседание таки началось, но адвокаты заявили отвод судье и только после рассмотрения отвода в 18:30 началось рассмотрение основного ходатайства по существу. Суд принял решение почти в час ночи. Сторона защиты, как и в течение всего расследования, всячески пыталась затянуть процесс, ставя под сомнение абсолютно все», - прокомментировала генпрокурор.

Вместе с тем, она отметила, собранные во время досудебного расследования доказательства в настоящее время признаны достаточными для составления обвинительного акта, и сегодня подозреваемым, стороне защиты, а также потерпевшей стороне открыли доступ к материалам досудебного расследования.

«Дальше - суд. Прокурорская волокита с делами должна заканчиваться», - сказала Венедиктова.

«Что касается избрания меры пресечения: суд и прокуроры продемонстрировали непредвзятость и профессионализм в процессуальной плоскости - мера пресечения избиралась для обеспечения поведения подозреваемого во время досудебного расследования. Следствие завершено», - отметила она.

По словам генпрокурора, в настоящее время правоохранителями расследуется ряд уголовных производств, фигурантом которых является Порошенко, начатых по постановлениям судов, заявлениям граждан и материалам правоохранительных органов. По четырем производствам расследование завершено закрытием из-за отсутствия состава преступления.

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«У нас нет функции доследственной проверки - по формальным признакам правоохранительные органы должны вносить в ЕРДР заявления о преступлениях. Хорошо это или плохо - вопрос к законодателю. Заявления о преступлениях, совершенных пятым президентом, поступают со всей страны. На этой неделе, например, поступили из Мариуполя и Ривного от обычных граждан», - сказала Венедиктова.

Как сообщал УНИАН, Порошенко подозревали в предоставлении заведомо незаконного приказа, который побудил тогдашнего председателя Службы внешней разведки Егора Божка к превышению служебных полномочий - назначению Сергея Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки.

Прокуроры подали в суд ходатайство об избрании Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства.

Сегодня, 8 июля, на заседании суда по рассмотрению указанного ходатайства представитель Госбюро расследований объявил о завершении досудебного следствия по делу о назначении Семочко. В то же время накануне, 7 июля, суд продлил срок досудебного следствия по этому делу еще на три месяца.

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