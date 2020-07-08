Порошенко меру пресечения избирать не будут – адвокат

Во время заседания по избранию меры пресечения Порошенко неожиданно объявили о завершении досудебного следствия.

Ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения пятому президенту и ныне народному депутату Петру Порошенко рассматривать не будут.

Об этом в Facebook сообщил адвокат экс-президента Илья Новиков.

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Как сообщал УНИАН, во время заседания по избранию меры пресечения Порошенко неожиданно объявили о завершении досудебного следствия по делу о назначении Сергея Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки.

Однако накануне, 7 июля, суд продлил срок досудебного следствия по этому делу еще на три месяца.

Порошенко подозревают в издании заведомо незаконного приказа, который побудил тогдашнего председателя Службы внешней разведки Егора Божко к превышению служебных полномочий.

Суд рассматривает ходатайство прокуроров об избрании меры пресечения Порошенко в виде личного обязательства.

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