Плакат нардеп раскрыл в зале парламента.

Депутат "Слуги народа" Евгений Шевченко пришел на заседание Рады со странным плакатом.

Шевченко попал в объектив фотокамеры Яна Доброносова.

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Плакат нардеп раскрыл в зале парламента. На ярко-красном фоне был изображен изогнутый средний палец.

Автор фотографии в шутку предположил, что Шевченко "гипнотизирует блеск звезд, кремлевских башен".

Ранее между депутатом и фотографом произошла короткая перепалка в ложе парламента для СМИ. Тогда «слуга» подошел к журналисту и обругал его. Вскоре спор продолжили уже в социальной сети: Доброносов обвинил Шевченко в пророссийской позиции и открытой поддержке режима Лукашенко. В свою очередь депутат назвал предположение фотографа ложью.

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Автор: УНИАН