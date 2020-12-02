Депутат "Слуги народа" Евгений Шевченко пришел на заседание Рады со странным плакатом.
Шевченко попал в объектив фотокамеры Яна Доброносова.
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Плакат нардеп раскрыл в зале парламента. На ярко-красном фоне был изображен изогнутый средний палец.
Автор фотографии в шутку предположил, что Шевченко "гипнотизирует блеск звезд, кремлевских башен".
Ранее между депутатом и фотографом произошла короткая перепалка в ложе парламента для СМИ. Тогда «слуга» подошел к журналисту и обругал его. Вскоре спор продолжили уже в социальной сети: Доброносов обвинил Шевченко в пророссийской позиции и открытой поддержке режима Лукашенко. В свою очередь депутат назвал предположение фотографа ложью.
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