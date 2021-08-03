Министр иностранных дел отметил, что западным странам нужно уже определяться со статусом Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о позиции Украины, почему нашу страну стоит взять в ЕС и НАТО.

Кулеба отметил, что поддерживая намерения Киева и сближаясь с другими странами бывшего Советского Союза, Запад может нарастить влияние в этих странах, которые Москва традиционно удерживала под своим контролем.

Свои аргумент министр привел в статье для журнала по тематике международных отношений и внешней политики США Foreign Affairs.

Империалистические намерения Кремля

Дмитрий Кулеба отметил, что упрощенный подход Запада к восприятию так называемого "постсоветского пространства" служит империалистическим намерениям Кремля. По мнению министра, президент РФ Владимир Путин не упускает ни одного случая для продвижения своего ложного исторического нарратива об украинцах и россиянах как якобы "одном народе".

Читайте такжеКурс на ЕС и противодействие агрессии России: в Украине впервые утвердили стратегию внешней политики

"Путин стремится заново собрать страны бывшего Советского Союза и исправить то, что он называет "величайшей геополитической катастрофой ХХ века". А ведь для миллионов людей этого региона распад СССР отнюдь не был катастрофой. Он был освобождением", - отмечает Кулеба.

Участие в программах НАТО

Министр иностранных дел напомнил, что Украина, как и Грузия уже давно участвует в программах НАТО, а в официальных документах Альянса постоянно прописывают, что день вступления Украины в НАТО "неизбежно наступит".

"США и западные партнеры имеют возможность разработать амбициозную стратегию в отношении региона, которая будет предусматривать особую политику с учетом обстоятельств отдельных стран и блоков. В случае Украины и Грузии, приоритетом должно быть продвижение на пути вступления наших стран в НАТО. Обе страны уже участвуют в действиях НАТО как партнеры с расширенными возможностями. Вместе с Болгарией, Румынией и Турцией, Украина и Грузия вносят критически важный вклад в безопасность Черноморского региона. Россия становится здесь все более агрессивной", - напомнил Кулеба.

Интеграция в Европу

Кулеба подчеркнул, что Украина и Грузия продолжают быть преданными дальнейшей экономической и политической интеграции с Европой. Для скорейшего достижения этой цели Молдова, Украина и Грузия основали в этом году в Киеве "ассоциированное трио".

"Углубление взаимодействия с этой группой стран дает Европе возможность укрепить свое глобальное влияние, расширить пространство своих демократических ценностей и накачать дополнительные экономические мышцы. Это также способствует администрации Джозефа Байдена в воплощении его цели поддержать трансатлантический единство и укрепить восточную границу демократической Европы", – написал глава МИД Украины.

Западное влияние

Кулеба отметил, что поддерживая намерения Киева и сближаясь с другими странами бывшего Советского Союза, Запад может нарастить влияние в этих странах, которые Москва традиционно удерживала под своим контролем. В то же время, США и их европейские союзники должны оставить идею о взаимодействии с Кремлем, которая якобы может помешать сближению РФ и КНР.

"Москва уже давно находится в орбите Пекина, и скорее всего, сама прекрасно осознает риски дальнейшего сближения с гораздо более сильным Китаем", – считает министр.

Объединенное мероприятие

По мнению главы МИД, членство Украины в НАТО и ЕС поможет вновь объединить Запад.

"Как активный участник международной политики в Центральной и Восточной Европе и регионе Черного моря, Украина может принести значительную пользу для НАТО в вопросах региональной безопасности. Вооруженные силы нашего государства имеют неоценимый боевой опыт противостояния российской армии со времени вторжения РФ в 2014 году. Ни одно из нынешних государств-членов НАТО не имеет такого опыта и знаний, которые он предоставляет. В вопросах кибербезопасности и противодействия дезинформации, немногие страны могут конкурировать со способностью Украины распознавать и противостоять тактикам России", – написал Кулеба.

Энергетическая безопасность

Отметил наш министр также, что Украина жизненно важна для обеспечения энергетической независимости Европы. Украина имеет преимущества перед тем же "Северным потоком-2". В частности – уникальную газотранспортную инфраструктуру, включая обладания третьими по объему в мире подземными хранилищами газа и почти 23-ю тысячами километров газопроводов.

"Учитывая колоссальный потенциал Украины в производстве водорода с применением солнечной и ветровой энергии, наше государство имеет все шансы сделать существенный вклад в "зеленый переход" Европы", – считает министр.

В итоге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что западным партнерам уже пора определяться.

"В случае Украины речь идет, прежде всего, об институциализации места нашего государства в западном мире. Время США и европейским союзникам наконец определить четкую дорожную карту вступления Украины в НАТО и ЕС", - утверждает глава украинского МИД.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виктория Гордиенко