Ранее эта статья расходов входила в законопроект об ассигнованиях для Пентагона.

Республиканцы в регламентном комитете Палаты представителей договорились о вынесении на отдельное голосование вопроса о предоставлении $300 млн дополнительной военной помощи Украине.

Ранее эта статья расходов входила в законопроект об ассигнованиях для Пентагона. Издание The Hill отметило, что на этот шаг республиканцы пошли, чтобы принять законопроект об оборонных расходах, поскольку ряд законодателей не поддерживает помощь Киеву. "Есть люди, которые не могут проголосовать за законопроект об одобрении, если он включает деньги на войну, против которой они морально выступают. Они хотят иметь возможность финансировать наших солдат, не отправляя деньги в Украину", - прокомментировал республиканец Томас Масси.

Демократы раскритиковали оппонентов из-за разногласий во взглядах. Демократ Джим Макговерн отметил, что "эти деньги не какая-то подачка".

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"Если Украина проиграет, то основы свободы проиграют, если Украина проиграет, то наша собственная национальная безопасность окажется под угрозой", - сказал он.

Издание отметило, что эти средства для Украины - отдельные от дополнительного финансирования в $24 млрд, которое Белый дом запросил для поддержки Киева.

Помощь Украине от США

США активно помогают Украине во время войны с РФ, в частности, оказывают вооружение, финансовую помощь. Но в последнее время во власти США нет единодушия относительно дальнейшей помощи Киеву.

При этом лидер республиканцев Митч Макконнелл заявил, что властям США выгодно поддерживать Украину во время войны с Россией, в частности, из-за того, что в случае победы РФ над украинским государством следующей жертвой агрессии может стать государство НАТО.

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