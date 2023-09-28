Если Путин выиграет, то следующей будет страна Альянса, предупредил республиканец.

Властям США выгодно поддерживать Украину во время войны с Россией, в частности, из-за того, что в случае победы РФ над украинским государством следующей жертвой агрессии может стать государство НАТО.

Предоставление вооружения украинцам способствует развитию американской промышленной базы, благодаря этому для граждан Штатов создаются рабочие места, рассказал лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл на виртуальном форуме "Выиграть войну. Выиграть мир". Он отметил, что защита свободы на европейской территории также способствует установлению мира на Дальнем Востоке.

"Мы стоим здесь против Китая, России, Северной Кореи и Ирана. Это уже говорит о том, что вы на правильной стороне. Во-вторых, мы не теряем ни одного американского военного. Украинцы сами воюют... Если Путин (российский диктатор Владимир Путин - Ред.) выиграет, следующей будет страна НАТО. И я думаю, что гораздо разумнее остановить это вторжение, вытолкнуть его, и единственные, кто готов участвовать в этом, - это сами украинцы", - отметил республиканец.

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Макконнелл добавил, что граждане Украины проявляют отвагу и мужество и это, по его мнению, вдохновляет остальное население мира.

Помощь Украине - новости, которые стоит знать

США активно помогают Украине во время войны с РФ, в частности, предоставляют вооружение. Сообщалось, что на украинскую территорию уже прибыли американские танки Abrams. Президент Владимир Зеленский говорил, что бронетехнику готовили для того, чтобы усилить действия наших воинов против россиян.

Позже посол Штатов Джулиан Смит сообщила, что будет увеличено производство боеприпасов для украинского государства и стран, которые являются членами Альянса и предоставили Киеву значительную часть своего вооружения.

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