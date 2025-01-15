Дональд Туск отмечает, что в Европе надо выработать общую позицию и быть в единстве относительно серьезных гарантий безопасности для Украины после завершения боевых действий.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркивает, что его страна как член Организации Североатлантического договора (НАТО) в будущем будет гарантом безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Туск сказал в Варшаве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Туск убежден, что после завершения боевых действий Украина будет нуждаться в серьезных гарантиях безопасности.

Видео дня

"Нет лучшей формы полных гарантий безопасности для Украины, чем членство в НАТО. Но мы знаем, что сейчас будут противоречия, эмоции у некоторых государств. И не зависит это только от воли президента Зеленского или от моей поддержки", - сказал Туск.

Также он сказал, что остается очень нужным и открытым вопросом относительно гарантий от НАТО для безопасности Украины в случае окончания военных действий.

"Я не буду участвовать в таких спекуляциях на тему: кто, сколько и какую армию может использовать на территории Украины в рамках какого-то контингента, потому что это не должно быть предметом пресс-конференции или каких-то заявлений, которые будут повторяться. Это является серьезным вопросом. Когда меня вопрос, готова ли Польша выслать своих солдат в Украину как гарант безопасности... то это не план Украины или Польши. Речь не идет о том, чтобы мы в очередной раз показали как близко мы находимся друг с другом. Только речь идет о реальных гарантиях безопасности, которых будут придерживаться и каждый будет бояться их нарушить, и в том числе и Россия. И нам нужны, в том числе все союзники", - сказал Туск.

Польский премьер добавил, что текущая работа заключается не в том, пришлет ли Польша контингент, а в том, чтобы убедить всех партнеров в НАТО - европейских и США, чтобы совместно быть готовыми разработать определенный механизм, который будет стабильным и будет гарантировать безопасность, поведение и условия в случае завершения военных действий.

Он отметил, что это работа как для президента Зеленского, так для него во время председательства Польши в Европейском Совете в первом полугодии 2025-го года, и для европейских лидеров на Западе, чтобы выработать общую позицию, чтобы не были разобщенными.

"Я убежден, что новая администрация в Вашингтоне, если увидит, что мы серьезно относимся, будет также иметь более оптимистичный вариант, если речь идет о позиции Украины. Сегодня, я готов вместе с президентом работать для полных гарантий от НАТО после завершения военных действий, и так или иначе, Польша будет членом тех гарантий, как член НАТО", - подчеркнул Туск.

Другие заявления Дональда Туска

Ранее УНИАН сообщал, что Польша ускорит переговоры о вступлении Украины в ЕС. "Польское председательство выведет из тупика переговоры, где они оказались в прошлом месяце, чтобы ускорить путь вступления", - подчеркнул он.

Кроме того, Туск заявил, что не позволит использовать Волынскую трагедию в "политических" играх. "Мы находим общий язык и способы совместных действий, особенно если речь идет о Волынской трагедии", - сказал премьер-министр Польши.

Вас также могут заинтересовать новости: