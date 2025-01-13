Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш посоветовал "летать в Варшаву, а не в Москву".

В Министерстве иностранных дел Польши ответили на жалобу о якобы закрытии воздушного пространства для рейса делегации Словакии в Москву.

Представитель МИД Павел Вронский в комментарии Польскому радио отметил, что Польша не отказывала словацкой делегации в возможности пролететь над своей территорией и объяснил, что на самом деле произошло.

"Мы не отказывали словацкой стороне в рейсе, они просто прислали нам неполные документы, без примечания, а потом, при рассмотрении - когда их попросили их заполнить - они сообщили нам об изменении маршрута", - сказал Вронский.

Видео дня

Комментируя эту ситуацию, вице-премьер-министр - министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что польско-словацкие отношения являются хорошими.

"Что касается направления полета, я рекомендую рейсы в Варшаву, а не в Москву", - сказал он.

В то же время визит словацкой делегации в Москву резко осудил польский евродепутат Михал Щерба. "Пусть словацкие и венгерские российские агенты ищут другое воздушное пространство для деловых и политических контактов с криминалитетом из Москвы", - написал он в соцсети Х.

12 января парламентская делегация Словакии отправилась в Россию, в частности, чтобы обсудить поставки российского газа и войну в Украине.

В то же время заместитель председателя парламента Словакии Андрей Данко заявил, что Польша запретила полет над своей территорией, из-за чего рейс делегации будет пролетать над Чехией и Германией.

"Я не понимаю позицию Польши, но воспринимаю ее как реальность", - заявил журналистам Данко.

Вас также могут заинтересовать новости: