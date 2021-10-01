Соответствующие подписные листы депутат взял с собой в Трускавец.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что подписи под инициативой об отставке Дмитрия Разумкова с поста председателя парламента еще не собирались.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос УНИАН, сколько подписей уже собрано.

"Мы не собирали подписи за отставку Разумкова вообще. Все, что я сделал, - это я использовал свое право народного депутата, взял эти подписные листы и привез их сюда", - рассказал Арахамия.

На уточнение, означает ли это, что подписи будут собираться в Трускавце, он ответил: "Не факт".

Читайте такжеВ гостиницах Трускавца, где будут жить "слуги народа", внезапно закончились места (фото)"Ни одной подписи, даже моей нет там подписи", - уверяет депутат.

В то же время Арахамия добавил: "Если вы меня спросите, есть ли расхождения политические с Разумковым, - я об этом открыто говорил и говорю: есть, особенно, по закону об олигархах".

Конфликт Разумкова и фракции "Слуга народа"

Как сообщал УНИАН, 30 сентября Разумков в Facebook сообщил, что фракция "Слуга народа" инициировала его отставку с должности председателя Верховной Рады.

Позже в "Слуге народа" заявили, что соответствующее обращение Давида Арахамии о подписных листах относительно отставки Разумкова - его личная инициатива.

Слухи о вероятной отставке Разумкова с поста председателя ВР идут уже давно.

1-2 октября в Трускавце состоится выездное заседание фракции "Слуга народа". Планируется, что в нем примут участие президент Владимир Зеленский и представители Офиса президента и правительства.

Источник УНИАН во фракции "Слуга народа" выразил уверенность, что вопрос об отставке Разумкова будет обсуждаться в Трускавце.

Автор: Таня Поляковская