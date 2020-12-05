В июне Порошенко получил подозрение в рамках одного из дел, где он фигурирует.

Уголовные производства в отношении нардепа и пятого президента Украины Петра Порошенко не являются политическим преследованием.

Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова в эфире программы "VIP с Натальей Мосейчук "на телеканале"1+1".

Она назвала действующего президента Владимира Зеленского первым, кто не открывает дела против своих врагов и не закрывает против друзей.

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"То есть, мне кажется, что господин Порошенко должен понимать, что он такой же, как и другие господа. И здесь точно речь не идет о политическом преследовании. Потому что многие дела были открыты непосредственно по решениям судов. Будем смотреть, как будут эти дела расследоваться. У нас разные органы следствия в отношении господина Порошенко. И ГБР расследует, и НАБУ расследует", - заявила Венедиктова.

Отвечая на вопрос, не окажутся ли дела в отношении Порошенко политическим "мыльным пузырем", который лопнет, Венедиктова ответила:

"Вы знаете, мне кажется, что вопрос просто мыльных пузырей он отошел. За такие вещи наступает уголовная ответственность. Если бы я не считала возможным подписать это подозрение, я бы его не подписывала. Но у меня есть и профессиональная сатисфакция".

Подозрение Порошенко: что известно о деле

10 июня Jфис генерального прокурора сообщил Петру Порошенко о подозрении в издании "явно преступного приказа".

По данным следствия, Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военную должностное лицо – Главу Службы внешней разведки Украины до превышения им власти и служебных полномочий, то есть умышленного совершения действий, которые явно выходят за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенного в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УК Украины).

Кто такой Сергей Семочко

Сергей Семочко занимал должность первого заместителя председателя Службы внешней разведки с 31 июля 2018 года по 12 апреля 2019 года. По данным журналистского расследования, Семочко владеет недвижимостью стоимостью более 200 млн грн, а у членов его семьи - российское гражданство и бизнес в Крыму. Кроме того, согласно данным расследования, во время работы Семочки в контрразведке от фармацевтических компаний требовали взятки.

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Автор: УНИАН