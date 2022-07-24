В ОП напомнили Лаврову, что в Украине есть законно избранная власть, которая победила на честных, конкурентных, демократических выборах.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил министру иностранных дел России Сергею Лаврову на слова о намерении РФ в войне свергнуть в Украине "антинародный режим".

Об этом Подоляк сообщил в Telegram.

"Сегодняшние заявления Лаврова на встрече с представителями стран - членов Лиги арабских государств - хорошее напоминание о том, почему не стоит летом передвигаться под солнцем без головного убора. Классическая российская шизофрения: утром заявляешь, что Москва стремится к переговорам, а уже вечером - что твоя цель - "избавиться от антинародного киевского режима". И это говорит субъект, представляющий страну-варвара, которая без всяких причин вторглась на чужую территорию и максимально жестоко убивает украинцев", - подчеркнул Подоляк.

"Так вот, "режимы" - это что-то в российских тюрьмах, а в Украине есть законно избранная власть, одержавшая победу на честных, конкурентных, демократических выборах. Столько незнакомых для российской элиты слов в одном предложении, не так ли?", - отметил советник руководителя ОП.

"Решая сбросить "антиисторические режимы", важно самому случайно не оказаться на безусловной помойке истории. Особенно если цивилизация уже крайне пренебрежительно смотрит на субъектов, которые совершили столько задокументированных тяжелых военных преступлений", - подытожил Подоляк.

Ранее сегодня Лавров заявил, что Россия поможет народу Украины избавиться от "антинародного и антиисторического режима". Он также отметил, что Россия якобы готова к переговорам с Киевом.