Военный эксперт призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Российские оккупанты, вероятно, продолжат ракетные обстрелы украинских городов, находящихся в зоне среднего поражения.

Такой прогноз озвучил военный эксперт Петр Черник в эфире 24 канала, рассказав о запасах ракет у россиян. По его оценкам, качественные ракеты у врага уже заканчиваются.

"И тех славных "Кинжалов", которые только один раз использовали по Украине, всего 40 штук", - отметил он, добавив, что к критическому значению подходит количество ракет "Калибр" и "Искандер".

При этом ракет со средним радиусом у российских войск еще много, констатировал Черник. Речь идет о ракетах с дальностью стрельбы 180-280 километров - Х-31 и Х-59.

"Совокупно, на мой взгляд, россияне выстрелили только в пределах 30% всех своих запасов - как новых, так и советских", - резюмировал он, призвав украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Ранее в украинской разведке рассказали, что Россия с начала войны в Украине использовала 55-60% запасов своего высокоточного оружия.

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