Подкуп руководства САП и НАБУ: в САП отрицают наличие переписки генпрокурора и подозреваемой

По данным САП, в материалах дела отсутствует такая переписка.

В САП опровергли наличие переписки генерального прокурора Ирины Венедиктовой и экс-директора организационно-распорядительного департамента Государственной фискальной службы Елены Мазуровой, которая является одной из подозреваемых по делу о взятке руководству САП и Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Информация, распространенная в СМИ об обнаружении переписки генпрокурора с фигурантом одного из дел, не соответствует действительности. В материалах дела о предоставлении 5 млн долларов США руководству САП и НАБУ отсутствует переписка одного из подозреваемых с генеральным прокурором", - говорится в сообщении.

В САП также отметили, что ни одно из изданий, которое обнародовало вышеуказанную информацию, не обращалось к ним за комментарием.

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Как сообщал УНИАН, 12 июня были задержаны три человека, которые пытались передать 5 млн долларов взятки руководству НАБУ и САП с целью закрытия уголовного производства о подозрении Злочевского, которое осенью 2019 года Генпрокуратура передала в НАБУ.

В настоящее время следствие по этому делу приостановлено, а Злочевский находится в розыске.

Уголовное производство о попытке подкупа руководителей антикоррупционных органов зарегистрировали 3 июня, то есть с момента, когда следствию стало известно о преступном замысле, и до момента задержания прошло всего 9 дней. Спешка лиц, которые передавали взятку, была связана с приближением 14 июня - дня рождения Злочевского, которому они хотели сделать подарок и обеспечить его возвращение в Украину.

В результате были задержаны первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко, один из руководителей группы компаний Burisma и бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины - доверенное лицо Злочевского.

Ильяшенко сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК (пособничество в предоставлении должностному лицу, занимающему особо ответственное положение, неправомерной выгоды за совершение им в интересах третьего лица действия с использованием предоставленной ему власти, по предварительному сговору группой лиц).

По данным следствия, он получил средства от лиц, связанных со Злочевским. Постановление о закрытии упомянутого уголовного производства он оценил в 6 млн долларов, из которых 1 млн долларов планировал оставить себе, а 5 млн долларов передать в виде взятки руководству НАБУ и САП. Все 6 млн долларов были изъяты правоохранителями.

На причастность к преступлению также проверяются представители Офиса генпрокурора, которые по договоренности с задержанными лицами передавали им информацию, что дело действительно закрыто, о чем содержится информация в соответствующем реестре.

По словам руководителя САП Назара Холодницкого, 12 июня с флешки одной из работниц Офиса генпрокурора, которая занимает административную должность, осуществлялся онлайн мониторинг ЕРДР на наличие там данных о закрытии производства.

По данному факту ОГ проводит служебное расследование.

1 июля прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили Злочевскому о подозрении в организации дачи взятки руководству антикоррупционных органов.

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Справка УНИАН. Дело касается расследования в отношении бизнесмена Сергея Курченко, который подозревается в участии в преступной организации экс-президента Виктора Януковича и осуществлении в ее составе особо тяжких преступлений против государства Украина.

Фигурантами "дела Курченко", которым ГПУ объявила о подозрении по фактам совершения ряда уголовных правонарушений, являются экс-глава АПУ Борис Ложкин, экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева, экс-министр экологии Николай Злочевский, действующий на тот момент заместитель главы АПУ Алексей Филатов и другие топ-чиновники.

В частности, дело Злочевского, за закрытие которого предлагалась взятка, касается причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Нацбанка, который выдавался на подконтрольный Курченко "Реал банк", и в легализации этих средств. За что было объявлено подозрение ряду лиц, в том числе Злочевскому.

Всего в ходе расследования преступлений сообщено о подозрении 98 лицам, в том числе чиновникам, из них 12 - чиновники центральных органов исполнительной власти, а также Национального банка и 6 - руководители областных государственных администраций, 14 человек - из руководящего состава государственных предприятий.

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