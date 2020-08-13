Опрос: вступление в ЕС поддерживают почти 60% украинцев, членство в НАТО - каждый второй
Вступление Украины в Европейский Союз сейчас поддерживают почти 60% украинцев, вступление в НАТО - каждый второй наш соотечественник.
Об этом свидетельствуют данные социологического исследования «Социально-политическая ситуация в Украине (июль 2020 года)», проведенного совместно Центром «Социс» и Центром Разумкова.
Так, если бы соответствующие референдумы состоялись в июле, то вступление в ЕС поддержали бы 57,9% опрошенных, в НАТО - 47,7%. Против вступления в ЕС голосовали бы 26,9% респондентов, против НАТО - 32,8%. Не принимали бы участия в референдуме соответственно 5,8% и 6,5%, а пока не определились по вопросу вступления в ЕС - 9,5%, в НАТО - 13%.
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Об опросе
В опросе приняли участие 4 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет. Информация собиралась путем проведения интервью по месту жительства респондентов.
Результаты представляют население Украины за исключением неподконтрольных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей.
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