Опрос показал новый рейтинг Зеленского и Порошенко

Если бы второй тур президентских выборов состоялся в июле, то Владимира Зеленского поддержали бы 68,4% избирателей, Петра Порошенко - 31,6% из числа тех, кто определился и точно голосовал бы.

Рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского сейчас вдвое выше рейтинг его предшественника Петра Порошенко.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования «Социально-политическая ситуация в Украине (июль 2020 г.)», проведенного совместно Центром "Социс" и Центром Разумкова.

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Так, респондентов спрашивали: «Если бы выборы президента Украины состоялись в следующее воскресенье, за кого Вы бы отдали свой голос?».

Согласно полученным ответам, за Зеленского отдали бы голоса 25,6% опрошенных, за Порошенко - 13,7%.

При этом Юрий Бойко набрал бы 12% голосов, Юлия Тимошенко - 8,8%, Игорь Смешко - 7,0%. Со значительным отрывом следуют Анатолий Шарий и Олег Ляшко - оба набирают по 2,9%, Андрей Белецкий - 1%.

10% опрошенных сказали, что проголосовали бы за другого кандидата, которого нет в списке.

Опрос показал, если бы второй тур выборов проходил сейчас и в него снова попали бы Зеленский и Порошенко, то кандидатуру действующего главы государства поддержали бы 44,3% опрошенных, Порошенко - 20,4%. При этом 25% респондентов сказали, что не принимали бы участия в голосовании, а еще 10,3% - отказывались или не знали что ответить.

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Среди тех, кто определился и точно голосовал бы во втором туре президентских выборов, 68,4% - отдали бы свои голоса за Зеленского, 31,6% - за Порошенко.

В то же время в ходе исследования выяснилось, что 64,8% опрошенных считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 21,5% - противоположного мнения, а 13,7% отказались от ответа.

Исследование проводилось 21-28 июля нынешнего года совместно Центром "Социс" и Центром Разумкова. Были опрошены 4 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет. Информация собиралась путем проведения интервью по месту жительства респондентов. Результаты представляют население Украины за исключением неподконтрольных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей.

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Автор: Инна Андалицкая