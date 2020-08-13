Появился свежий рейтинг украинских политических партий

Исследование проводилось совместно Центром "Социс" и Центром Разумкова.

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в июле этого года, то проходной барьер преодолели бы 5 партий.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования «Социально-политическая ситуация в Украине (июль 2020 года)», проведенного совместно Центром "Социс" и Центром Разумкова .

Читайте такжеСоциологи рассказали, какие партии могут попасть в Раду в случае досрочных выборов

Рейтинг возглавляет партия «Слуга народа» - ее поддержали бы 25,5% тех, кто определился и точно пошел голосовать. За ней практически с одинаковой поддержкой идут «Оппозиционная платформа - За жизнь» (18,3%) и «Европейская солидарность» (18,1%). Также проходной барьер преодолели бы партии: "Батькивщина" - 10,4% и "Сила и честь" - 6,5%.

Другие партии набирают менее 3% голосов.

Исследование проводилось совместно Центром "Социс" и Центром Разумкова.

Было опрошено 4 тыс. Респондентов в возрасте старше 18 лет. Информация собиралась путем проведения интервью по месту жительства респондентов.

Результаты представляют население Украины за исключением неподконтрольных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей.

Рейтинг украинских политиков

Рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского сейчас вдвое выше рейтинга его предшественника Петра Порошенко.

Так, респондентов спрашивали: «Если бы выборы президента Украины состоялись в следующее воскресенье, за кого Вы бы отдали свой голос?».

Согласно с полученными ответами, за Зеленского отдали бы голоса 25,6% опрошенных, за Порошенко - 13,7%.

При этом Юрий Бойко набрал бы 12% голосов, Юлия Тимошенко - 8,8%, Игорь Смешко - 7,0%. Со значительным отрывом следуют Анатолий Шарий и Олег Ляшко - оба набирают по 2,9%, Андрей Белецкий - 1%.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Инна Андалицкая