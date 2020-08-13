Появился свежий рейтинг украинских политических партий
Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в июле этого года, то проходной барьер преодолели бы 5 партий.
Об этом свидетельствуют данные социологического исследования «Социально-политическая ситуация в Украине (июль 2020 года)», проведенного совместно Центром "Социс" и Центром Разумкова .
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Рейтинг возглавляет партия «Слуга народа» - ее поддержали бы 25,5% тех, кто определился и точно пошел голосовать. За ней практически с одинаковой поддержкой идут «Оппозиционная платформа - За жизнь» (18,3%) и «Европейская солидарность» (18,1%). Также проходной барьер преодолели бы партии: "Батькивщина" - 10,4% и "Сила и честь" - 6,5%.
Другие партии набирают менее 3% голосов.
Исследование проводилось совместно Центром "Социс" и Центром Разумкова.
Было опрошено 4 тыс. Респондентов в возрасте старше 18 лет. Информация собиралась путем проведения интервью по месту жительства респондентов.
Результаты представляют население Украины за исключением неподконтрольных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей.
Рейтинг украинских политиков
Рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского сейчас вдвое выше рейтинга его предшественника Петра Порошенко.
Так, респондентов спрашивали: «Если бы выборы президента Украины состоялись в следующее воскресенье, за кого Вы бы отдали свой голос?».
Согласно с полученными ответами, за Зеленского отдали бы голоса 25,6% опрошенных, за Порошенко - 13,7%.
При этом Юрий Бойко набрал бы 12% голосов, Юлия Тимошенко - 8,8%, Игорь Смешко - 7,0%. Со значительным отрывом следуют Анатолий Шарий и Олег Ляшко - оба набирают по 2,9%, Андрей Белецкий - 1%.
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