Общая сумма пока еще не объявленного пакета составляет 3 миллиарда долларов

США планируют в День независимости Украины объявить о предоставлении дополнительной военной помощи. В новый пакет могут войти беспилотники.

Об этом сообщает АВС news.

Отмечается, что речь идет о:

беспилотниках Puma, который запускаются с рук:

дронов для длительного наблюдения Scan Eagle, которые запускают с помощью катапульты;

британской системы беспилотников Vampire, которые можно запускать с кораблей.

Данный пакет военной помощи позволит Украине обеспечить среднесрочную и долгосрочную оборонную позицию.

Стоит отметить, что украинские защитники нуждаются в дронах, которые помогают не только оперативно проводить разведку, но и точечно сбрасывать снаряды на позиции оккупантов.

Как ранее сообщал УНИАН, 23 августа в западных СМИ появиась инфомация, что США на День Независимости Украины, 24 августа, объявят о выделении рекордного пакета военной помощи на 3 миллиарда долларов.

По словам собеседников, средства пойдут на финансирование контрактов на поставку дронов, вооружений и другого оборудования. Однако не исключается, что в течение года они еще не появятся на поле боя.

Деньги также пойдут на обучение и оснащение украинских военных, чтобы обеспечить их боеспособность "на долгие годы".

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