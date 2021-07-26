Скандальный депутат от "Оппозиционной партии - за жизнь" устроил истерику на российском телеканале и пообещал прийти к власти.

Илья Кива, известный своими скандальными заявлениями и провокационными выходками, появился в эфире российского политического шоу. В этот раз депутат предрек массовые протесты в Украине и обвинил во всех "бедах" США.

Депутат от "Оппозиционной партии - За жизнь" общался с ведущими и гостями пропагандистской программы "Время покажет" на кремлевском "Первом канале" по видеосвязи.

В ходе своей пламенной речи, Кива часто срывался на крик, путался в мыслях и грубил людям, которые к нему обращались. За время выступления депутат успел сделать сразу несколько неоднозначных заявлений. Риторика Кивы неизменна: друзьями Украины он считает РФ, а врагами - США.

"Люди нищие, голодные. Люди безработные, и в принципе, дальше возможности жить в Украине нет. И это объективная реальность"- кричал на камеру Кива, предрекая протесты в Украине.

Читайте такжеКравчук подключен к ИВЛ и находится в реанимации - СМИПо мнению депутата, уже осенью этого года украинцы "выйдут на улицы" и выступят против тарифов, власти и нехватки денег. Во всем он обвинил украинских политиков и власть США. Америка, утверждает Кива, навязывает Украине действия, которые якобы приводят к уничтожению экономики страны.

"Запад нас фактически уничтожил как государство, и уничтожил экономику", - гневно доказывал в эфире российского канала Кива.

Помимо этого, депутат устроил истерику и оскорбил американца, который был в студии шоу. Он обвинил США и лично его в том, что "славянский мир" оказался под угрозой. По мнению Кивы, белорусы, русские и украинские - "один народ".

Также политик обещает, что уже скоро он "наведет порядок" в Украине: "Я - оппозиция, я тот, кто придет к власти уже завтра со своей партией".

Опальные высказывания Кивы уже стали поводом для бурных обсуждений в сети. В основном, депутата снова высмеивают, а его заявления мало кто воспринимает всерьез.

Ранее УНИАН сообщал о другом скандале, в который попал Илья Кива. Так, депутат вступил в перепалку с ветераном АТО в элитном отеле Турции и попал на видео.

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Автор: Полина Кузенко