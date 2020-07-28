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Кива заработал более миллиона гривень на яме с грязью: журналисты узнали о скандальном бизнесе нардепа (видео)

11:12, 28 июля 2020
Политика
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Илья Кива "заработал" более миллиона гривень на яме с грязью / Фото УНИАН

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Об этом говорится в расследовании программы "Наші гроші".

Депутат официально проживает в однокомнатной квартире в Киеве. Однако, как установили журналисты, Кива не хочет декларировать 100-метровую квартиру в центре столицы, где живет на самом деле.

Сам Кива заявил, что в этой квартире живет его подруга, с которой у него нет ничего общего, кроме секса.

В придачу к этому незадекларированные дорогие авто с номерами прикрытия и персональная охрана, стоимость которой явно превышает депутатскую зарплату.

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