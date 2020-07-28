Кива заработал более миллиона гривень на яме с грязью: журналисты узнали о скандальном бизнесе нардепа (видео)

Также журналисты установили, что по документам Кива проживает на окраине Киева в однокомнатной квартире. Но на самом деле он живет в 100-метровой квартире в центре столицы.

Нардеп Илья Кива задекларировал жомовую яму, которая приносит ему более 1 миллиона гривень прибыли ежегодно.

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Об этом говорится в расследовании программы "Наші гроші".

Депутат официально проживает в однокомнатной квартире в Киеве. Однако, как установили журналисты, Кива не хочет декларировать 100-метровую квартиру в центре столицы, где живет на самом деле.

Сам Кива заявил, что в этой квартире живет его подруга, с которой у него нет ничего общего, кроме секса.

В придачу к этому незадекларированные дорогие авто с номерами прикрытия и персональная охрана, стоимость которой явно превышает депутатскую зарплату.

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