Отель, где проживал покойный мэр, приобрела фирма экс-депутата.

Резиденцию покойного экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса выкупила фирма бывшего народного депутата Анатолия Денисенко.

Речь идет о здании гостиницы "Националь" на проспекте Науки, 21 в Харькове. Об этом со ссылкой на Единый реестр прав на недвижимое имущество пишет "Харьковский антикоррупционный центр". Владельцем фирмы является ООО "Финансовая компания "Авантаж", которая принадлежит Денисенко.

Именно этот отель считался резиденцией покойного главы Харькова. формальной владелицей здания были структуры, записанные на его бывшую жену Оксану Гайсинскую. По неофициальной информации, здание будут сносить. Отель перестал функционировать в декабре прошлого года - сразу после того, как умер Кернес.

"Корпорация "Авантаж" является одним из главных застройщиков города, которая специализируется на элитных жилых комплексах. Ранее Оксана Гайсинская переписала корпоративные права на ООО "Ривлад ЛТД", которому принадлежит здание рынка возле станции метро "Студенческая", на Жанну Дижевскую", - говорится в сообщении.

Смерть Кернеса

Мэр Харькова Геннадий Кернес проходил курс лечения от COVID-19 в немецкой клинике "Шарите" с сентября 2020 года.

4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Он победил с результатом 60,34% (195 044 голосов).

17 декабря стало известно, что Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции.

23 декабря его с почестями похоронили в Харькове.

Автор: Юрий Годован