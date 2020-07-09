"Плохая идея": Порошенко обсуждал с Байденом появление Манафорта в команде Трампа

Нардеп Деркач обнародовал новые записи разговоров экс-президента.

Экс-президент Украины Петр Порошенко обсуждал с бывшим вице-президентом США Джо Байденом руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года Пола Манафорта.

Читайте такжеПорошенко в 2016 году "планировал диверсию" в Крыму – пленки ДеркачаОб этом свидетельствует запись соответствующего разговора, обнародованная народным депутатом Андреем Деркачом на пресс-коференции 9 июля.

По словам Порошенко, взять советника Януковича в команду Трампа было плохой идеей: «И еще одна вещь, только как шутка. Мы опубликовали документы бывшей Партии регионов. Как я понял, один из ключевых советников господина Трампа, Пол Манафорт подал в отставку сегодня… Как по мне, было плохой идеей взять советника Януковича в команду Трампа».

Как писал УНИАН, Пола Манафорта посадил тюрьму в июне 2018-го. Его наказали лишением свободы на 7,5 лет за банковское и налоговое мошенничество и заговоре против США из-за его лоббистской деятельности. Не имея официального статуса лоббиста он от 2006 года до почти 2018 говорил с представителями американской власти различных ступеней и никогда не говорил, что за эти разговоры берет денежное вознаграждение от иностранцев. А именно от российского олигарха Олега Дерипаски и от правительства экс-президента Украины Виктора Януковича.

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