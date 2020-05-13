Фигуранта скандала с "черной бухгалтерией" Партии регионов Манафорта выпустили из тюрьмы из-за коронавируса

Экс-руководителя президентской кампании Трампа отправили отбывать заключение домой из-за коронавируса.

13 мая руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года Пол Манафорт вышел из тюрьмы. Его адвокаты ходатайствовали об этом из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщили защитники Манафорта, передает CNN.

Он будет отбывать остаток своего срока в домашнем заточении. Он успел пробыть примерно треть в федеральной тюрьме в Западной Пенсильвании.

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Манафорта посадил тюрьму в июне 2018-го. Его наказали лишением свободы на 7,5 лет за банковское и налоговое мошенничество и заговоре против США из-за его лоббистской деятельности. Не имея официального статуса лоббиста он от 2006 года до почти 2018 говорил с представителями американской власти различных ступеней и никогда не говорил, что за эти разговоры берет денежное вознаграждение от иностранцев. А именно от российского олигарха Олега Дерипаски и от правительства экс-президента Украины Виктора Януковича.