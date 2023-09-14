Северокорейский диктатор поднял бокал за здоровье Владимира Путина.

Диктатор КНДР Ким Чен Ын во время встречи с правителем России Владимиром Путиным заявил, что РФ "одержит победу над злом в этой священной войне".

"Российская армия и народ, безусловно, одержат великую победу в священной борьбе за наказание великого зла, претендующего на гегемонию и имеющего экспансионистские иллюзии", - сказал Ким, прежде чем поднять тост за здоровье Путина, за победу "великой России", за корейско-русскую дружбу и здоровье всех присутствующих, передает Reuters.

Интересно, что во время официального обеда Путин также поднял тост "за укрепление дружбы между Россией и КНДР, благополучие и процветание народов стран и за здоровье товарища Кима".

Видео дня

Визит Ким Чен Ына в Россию

13 сентября северокорейский диктатор Ким Чен Ын прибыл в Россию на переговоры с Путиным. Кремлевский главарь повел коллегу на космодром и показал ракеты.

Россия заинтересована получить от Северной Кореи артиллерийские снаряды калибров 122 и 152 миллиметра, а также реактивные снаряды калибра 122 миллиметра.

В свою очередь Пхеньян надеется получить в оплату за снаряды российские технологии строительства атомных подводных лодок и космические технологии для запуска спутников.

Сегодня утром Северная Корея выпустила по меньшей мере две баллистические ракеты у воды у своего восточного побережья на фоне визита Ким Чен Ына в Россию. Отмечается, что вероятно, Ким решил показать Путину свою военную мощь перед началом переговоров.

Вас также могут заинтересовать новости: