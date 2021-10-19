В Украине решили разработать проект протокольного поручения Зеленского Шмыгалю по поводу решения вопросов "афганцев".

В Офисе президента Владимира Зеленского рассказали о результатах встречи с ветеранами-афганцами, которые во вторник утром, 19 октября, пикетировали ОП, – есть договоренности.

Как сообщается на сайте главы государства, заместитель руководителя ОП Роман Машовец и советница – уполномоченная президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая провели встречу с представителями общественной организации "Украинский союз ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов)".

Отмечается, что представители Союза ветеранов Афганистана акцентировали на ряде проблем, требующих решения. В частности, по вопросу льгот и других социальных гарантий для ветеранов войны и участников военных конфликтов за пределами Украины, предоставления возможностей для лечения и оздоровления таких лиц.

"Проблемных вопросов озвучивалось много. Некоторые из них являются крайне наболевшими, ведь не решаются в течение длительного времени... В результате диалога пришли к согласию относительно создания в Консультативном совете по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины в Офисе президента новых рабочих подгрупп, которые будут заниматься именно этими вопросами", – отметила Вербицкая, возглавляющая Консультативный совет.

Читайте такжеСожжение чучела Зеленского в центре Киева: экс-политзаключенного Кремля наказала полиция (фото)По ее словам, Союз ветеранов Афганистана в течение недели в эти рабочие подгруппы должен делегировать своих представителей, которые определят направления работы.

Уполномоченный также сообщила, что по результатам сегодняшней встречи будет разработан проект протокольного поручения президента главе правительства Денису Шмыгалю по поводу решения указанных вопросов с конкретными сроками исполнения.

Напомним, 19 октября представители Украинского союза ветеранов Афганистана вышли на пикет к Офису президента с требованием отставки четырех министров.

Они требовали личной встречи актива союза с президентом Украины, а также увольнения министров по делам ветеранов, социальной политики, здравоохранения, культуры и информационной политики.

Кроме того, участники акции настаивали, чтобы в Верховной Раде сняли с рассмотрения законопроекты, "которые сужают социальную защиту ветеранов войны и военной службы, унижающие их честь и достоинство", а также требовали введения государственного медицинского страхования ветеранов войны и обеспечения жильем ветеранов.

Впоследствии к участникам акции вышла представительница Офиса президента и пригласила руководителя союза Сергея Червонопиского на переговоры.

Автор: Антонина Доломанжи