Среди требований пикетчиков – личная встреча с Зеленским.

Представители Украинского союза ветеранов Афганистана и других ветеранских организаций проводят Всеукраинскую предупредительную акцию у Офиса президента.

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии принимают участие около 300 человек.

К участникам акции вышла представительница Офиса президента и пригласила руководителя союза Сергея Червонопиского на переговоры. Также она отметила, что на встрече будут представители министерств, руководителей которых требуют уволить участники акции. Сейчас представители союза пошли на переговоры.

Ситуация на улице Банковой спокойная. Общественный порядок обеспечивает более сотни правоохранителей. К радикальным действиям участники акции не прибегают.

Митинг "афганцев" под ОП: требования

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Среди их требований:

личная встреча актива союза с президентом Украины Владимиром Зеленским,

увольнение четырех министров: по делам ветеранов, социальной политики, здравоохранения, культуры и информационной политики.

Кроме того, участники акции настаивают, чтобы в Верховной Раде сняли с рассмотрения законопроекты, "которые сужают социальную защиту ветеранов войны и военной службы, унижающие их честь и достоинство", а также требуют введения государственного медицинского страхования ветеранов войны, обеспечения жильем ветеранов.

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Автор: Дмитрий Хилюк