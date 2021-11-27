Зеленский не дал четкого ответа, будет ли он настаивать на введении визового режима для граждан России.

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию по ограничению въезда для россиян в условиях агрессии России на Донбассе и оккупации Крыма.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Глава государства поблагодарил всех, кто присоединился к петиции, за гражданскую позицию, поскольку "на фоне продолжающейся российской агрессии значительное внимание к этому вопросу со стороны украинского общества является вполне оправданной".

При этом Зеленский рассказал об уже существующих ограничениях для отдельных граждан России, которые, в частности, открыто поддерживают оккупацию Россией украинских территорий, участвуют в незаконных вооруженных формированиях в ОРДЛО или посещают оккупированный Крым.

Читайте такжеВАКС продлил домашний арест скандальному экс-судье Чаусу (видео)В 2015 году, подчеркивает Зеленский, государство инициировало приостановление действия отдельных положений Соглашения между правительствами Украины и РФ о безвизе: Украина в одностороннем порядке отменила возможность въезда россиян по паспортам РФ. Сейчас въезд граждан России в Украину осуществляется по дипломатическим, служебным и заграничным паспортам.

Президент подчеркнул, что пограничники во время пересечения иностранцами границы отслеживают вероятных нарушителей из "групп риска" и проводят дополнительные меры по безопасности, чтобы не допустить лиц, потенциально причастных к провокациям или другим незаконным действиям.

"Отмечу также, что введение дополнительных изменений в режиме поездок граждан между Украиной и Российской Федерацией требует тщательного изучения и анализа всех возможных сценариев развития, в частности с точки зрения аспектов безопасности и возможных социальных последствий нововведений", – заявил президент.

Глава страны направил петицию премьеру, секретарю СНБО и главе СБУ, чтобы те проанализировали соответствие нынешнего режима въезда в Украину россиян потребностям обеспечения безопасности и защиты национальных интересов.

Петиция Стерненка

Активист Сергей Стерненко 2 ноября создал на сайте ОП петицию, в которой призвал власть пересмотреть условия въезда в Украину россиян: "Прошу президента Украины с целью защиты граждан Украины и национальной безопасности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ против Украины инициировать введение запрета для граждан РФ на посещение территории Украины или введения визового режима".

Всего за считанные дни электронная инициатива активиста набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Ранее с предложением запретить гастроли в Украине всех российских исполнителей обращался украинский продюсер Игорь Кондратюк. Ее президент тоже направил в СНБО, СБУ и премьеру.

Автор: Яна Ставская